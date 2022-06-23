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Представители малого и среднего бизнеса выкупили у города 22 арендуемых помещения

Антон Махов
Развлечения
Представители малого и среднего бизнеса выкупили у города 22 арендуемых помещения
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR
Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

Представители малого и среднего бизнеса выкупили у города 22 нежилых помещения в мае 2022 года. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Предприниматели приобрели коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определили независимые оценщики. Общая площадь объектов составила 4,2 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Также он подчеркнул, что объекты находятся в девяти округах. Четыре — на юго-западе, по три — на юге, северо-востоке и в центре, по два — на юго-востоке, востоке, западе и севере, один — в Зеленограде.

Площадь самого большого помещения составляет 739 квадратных метров, оно расположено на Шипиловской улице. Самое маленькое помещение площадью в 20,8 квадратного метра находитя на улице Петровка.

Чтобы выкупить у города арендуемое нежилое помещение без торгов, нужно быть включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и арендовать помещение не менее двух лет, если право получено на обычных торгах на общих условиях, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недвижимость Предприниматели Сергей Собянин
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