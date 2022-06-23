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Косачев назвал трагедию Украины зоной безответственности стран G7

Полина Долганова
В мире
Косачев назвал трагедию Украины зоной безответственности стран G7
Фото: Пресс-служба Совфеда

Трагедия Украины заключается в том, что страны G7 проявляют по отношению к ней безответственность и эгоизм. Такое мнение в четверг, 23 июня, выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев процитировал представителя администрации американских властей, который сообщил о желании лидеров стран G7 на саммите в Германии продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении.

Вице-спикер Совфеда отметил, что если бы киевская власть продвигала на Украине аналогичные принципы, то мир в стране удалось бы сохранить.

— Не стала. Лидеры G7, трагедия Украины — это зона вашей прямой ответственности. А точнее — безответственности и геополитического эгоизма, — написал Косачев в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что американские власти на саммите «Большой семерки», который пройдет с 26 по 28 июня на юге Германии, намерены представить набор конкретных предложений по усилению давления на Россию и поддержке Украины. Об этом неназванный представитель Белого дома заявил в среду, 22 июня, на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке президента США Джо Байдена на встречу лидеров G7 в Германии, а также на саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Испании.

Украина G7 Константин Косачев
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