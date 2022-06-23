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Госдума рассматривает закон о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки

Араз Салехов
Общество
Госдума рассматривает закон о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Государственной думе могут принять законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

— Готовим на осень второе чтение моего законопроекта о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. Это очень серьезная норма… Это будет осенняя сессия, будем стараться принять его до конца календарного года, — цитирует Бурматова РИА Новости.

Помимо этого, в Госдуме предложили ввести наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных при отсутствии состава преступления. Бурматов добавил, что изменения были согласованы на уровне федеральных органов исполнительной власти. Поправки могут принять во время весенней сессии нижней палаты парламента.

Во вторник, 7 июня, в Государственной думе приняли во втором и третьем чтениях закон о строительстве приютов для бездомных животных с использованием государственно-частного партнерства. Принятие закона позволит создавать приюты для животных в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства, а также привлекать к их строительству частных инвесторов.

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