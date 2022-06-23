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Рафик Загрутдинов: В районе Отрадное ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: В районе Отрадное ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Олонецкая улица, вл21 Карта всех событий

В московском районе Отрадное по программе реновации введут в эксплуатацию жилой дом. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Отрадное по адресу Олонецкая улица, владение 21в, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — рассказал Загрутдинов.

Это будет односекционное здание с подземной одноуровневой парковкой под территорией строения. Фасады будут выполнены с применением керамогранита, их сделают вентилируемыми.

В доме будут располагаться 168 квартир. Из них однокомнатных — 35, двухкомнатных — 119, трехкомнатных — 14. Отделка в новых квартирах, по словам Загрутдинова, соответствует стандартам реновации.

На первом этаже здания будут располагаться нежилые помещения. Здесь смогут работать магазины и другие точки оказания услуг населению.

В здании установят грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Также в Дмитровском районе намерены ввести в эксплуатацию учебный корпус на 250 мест до конца 2022 года.

Строительство Недвижимость Рафик Загрутдинов
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