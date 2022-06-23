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Схема движения транспорта изменится в двух районах столицы

Александр Афонин
Город
Схема движения транспорта изменится в двух районах столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

В районах Хамовники и Южное Бутово будет временно изменена схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.

На участке Садового кольца в районе Крымского моста в период с 16:00 25 июня до 07:00 26 июня будет ограничено движение. Это связано с проведением выпускных. В это же время перекроют съезд с Крымского моста в сторону Ленинского проспекта. Также временно нельзя будет припарковаться в боковом проезде улицы Крымский Вал.

Схема движения транспорта изменится в двух районах столицы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Помимо этого, в районе улицы Брусилова с 27 июня по 20 июля будут проводиться строительные работы. Так, в местном проезде в районе дома 9 будет закрыта одна полоса. Кроме того, с 15 августа по 30 сентября ограничат движение на участке от дома 9 до дома 11 по улице Брусилова, передает дептранс.

Схема движения транспорта изменится в двух районах столицы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Накануне сообщалось, что движение на ряде участков около Университетской площади перекроют с ночи 25 июня до вечера 26 июня из-за полумарафона. Запрет на парковку на участках перекрытий начнет действовать 25 июня с 00:01 до окончания мероприятия.

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