Шумозащитный экран установили на Русаковской эстакаде

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Каланчёвский путепровод Карта всех событий

На Русаковской эстакаде Третьего транспортного кольца (ТТК) установили шумозащитный экран. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

— ТТК — одна из наиболее оживленных трасс в столице. Рядом с ней в районе Русаковской эстакады расположены жилые дома и офисные здания. Горожане неоднократно обращались с просьбой установить на мосту специальные ограждения, чтобы уменьшить шумовую нагрузку, а также сократить количество дорожной пыли, грязи и вредных веществ, — рассказал Акулов.

Также он пояснил, что звукозащитные ограждения установили с обеих сторон эстакады. Протяженность экрана с внешней стороны составляет 546 метров, с внутренней — 516 метров.

В верхней части защиты сделали прозрачные «окошки» для улучшения внешнего вида конструкции.

Высота экрана составляет четыре метра. Перед определением высоты специалисты провели анализ шумового воздействия. Акустическая эффективность ограждения зависит не только от его высоты и длины, но и от расстояния до домов, рельефа местности, уровня шума на трассе, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в районе Южного речного порта построят и реконструируют около девяти километров дорог.