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Топ-5 главных хитов Юрия Шатунова и группы «Ласковый май»

Анна Михалюк
Общество
Топ-5 главных хитов Юрия Шатунова и группы «Ласковый май»
Фото: YouTube / Юрий Шатунов

23 июня стало известно о смерти бывшего солиста культовой группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Он скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. «Вечерняя Москва» подготовила подборку главных хитов музыканта, которые до сих пор звучат на праздниках и дискотеках и не теряют свою популярность.

№ 1. «Белые розы»

Песня «Белые розы» была написана в 1988 году, клип на нее вышел годом позже в эфире программы «Утренняя почта». Композиция сразу ушла в народ и обеспечила группе массовую популярность.

№ 2. «Детство»

Авторство песни разнится: в одних источниках указано, что ее написал Сергей Кузнецов, а в других — Владимир Лапицкий, который исполнил ее впервые в 1973 году. Юрий Шатунов спел песню перед широкой публикой в 1992 году, когда композиция была уже довольно известной, считалась «дворовой» и нередко исполнялась под гитару.

№ 3. «Седая ночь»

Песня была записана в 1988 году, а через 14 лет была выпущена новая версия этого хита всех дискотек 1990-х и начала нулевых.

№ 4. «Розовый вечер»

Романтическая композиция «Розовый вечер» тоже принадлежит авторству Сергея Кузнецова, который написал главные хиты для «Ласкового мая». Песня сразу же полюбилась публике и до сих пор сохраняет свою популярность наравне с другими суперхитами группы.

№ 5. «Забудь»

Суперхит сразу запомнился с первых строчек, и «забудь его, забудь» подпоет каждый, кто хотя бы раз слышал эту песню Шатунова. Кстати, это один из первых совместных опытов Юрия и Сергея Кузнецова, который сразу вошел в историю российской поп-музыки.

Юрий Шатунов «Ласковый май»
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Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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