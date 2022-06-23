Топ-5 главных хитов Юрия Шатунова и группы «Ласковый май»

23 июня стало известно о смерти бывшего солиста культовой группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Он скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. «Вечерняя Москва» подготовила подборку главных хитов музыканта, которые до сих пор звучат на праздниках и дискотеках и не теряют свою популярность.
№ 1. «Белые розы»
Песня «Белые розы» была написана в 1988 году, клип на нее вышел годом позже в эфире программы «Утренняя почта». Композиция сразу ушла в народ и обеспечила группе массовую популярность.
№ 2. «Детство»
Авторство песни разнится: в одних источниках указано, что ее написал Сергей Кузнецов, а в других — Владимир Лапицкий, который исполнил ее впервые в 1973 году. Юрий Шатунов спел песню перед широкой публикой в 1992 году, когда композиция была уже довольно известной, считалась «дворовой» и нередко исполнялась под гитару.
№ 3. «Седая ночь»
Песня была записана в 1988 году, а через 14 лет была выпущена новая версия этого хита всех дискотек 1990-х и начала нулевых.
№ 4. «Розовый вечер»
Романтическая композиция «Розовый вечер» тоже принадлежит авторству Сергея Кузнецова, который написал главные хиты для «Ласкового мая». Песня сразу же полюбилась публике и до сих пор сохраняет свою популярность наравне с другими суперхитами группы.
№ 5. «Забудь»
Суперхит сразу запомнился с первых строчек, и «забудь его, забудь» подпоет каждый, кто хотя бы раз слышал эту песню Шатунова. Кстати, это один из первых совместных опытов Юрия и Сергея Кузнецова, который сразу вошел в историю российской поп-музыки.
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