Наталья Сергунина: В Южном Тушине открыли современную площадку для прогулок с питомцами

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Лодочная улица Карта всех событий

В столичном районе Юное Тушино появилась современная площадка для прогулок с собаками. До конца года в городе появится еще 28 подобных пространств. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Площадка в Южном Тушине — первая из 29, которые планируется открыть в этом году в 10 округах Москвы. Все они будут оборудованы по современному стандарту, разработанному при участии экспертов Российской кинологической федерации с учетом мнений жителей, — сказала она.

Новая площадка появилась в Кленовом сквере на Лодочной улице и занимает более 500 квадратных метров. Она расположилась на привычном для жителей района месте для прогулок с животными. На участке установили тренировочное оборудование, скамейки и навесы.

Фото: Проект «Питомцы в Москве»

Во время открытия кинологи провели показательные выступления со своими подопечными, а приглашенные специалисты — мастер-классы и консультации по зоопсихологии. Помимо этого, на площадке работали центр реабилитации бездомных животных «Юна» и «Мобильный груминг».

С 10 июня в столице в рамках проекта «Питомцы в Москве» начали свою работу передвижные кабинеты красоты и здоровья для собак. Они продолжат оказывать услуги до середины августа.