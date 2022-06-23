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Андрей Бочкарев: Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» готовятся к вводу в эксплуатацию

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» готовятся к вводу в эксплуатацию
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» намерены ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На данный момент общая готовность Международного центра составляет 99 процентов. Мы завершаем работы по чистовой отделке и готовим здание к вводу в эксплуатацию, — пояснил Бочкарев.

Заммэра напомнил, что центр самбо в северо-западной части здания и центр бокса в юго-восточной части симметричны и объединены общим фасадом.

По его словам, каждый центр функционирует полностью независимо от другого.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на объекте уже завершили монтаж инженерных сетей и провели благоустройство территории.

Недавно стало известно, что станция «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро готова почти на 70 процентов. Будущая станция располагается вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Это станция мелкого заложения с одним подземным вестибюлем и выходом на улицу Миклухо-Маклая, к городской застройке и наземным остановкам.

Спорт Лужники Андрей Бочкарев
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