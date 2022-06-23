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Андрей Бочкарев: Станция «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро готова почти на 70 процентов

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Станция «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро готова почти на 70 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительство станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро завершено на 68 процентов. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Университет дружбы народов» завершаются монолитные работы, ведется обратная засыпка и уже начинается монтаж инженерных систем. Строительную готовность станции можно оценить в 68 процентов, — сказал Бочкарев.

По словам заммэра, будущая станция располагается вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Это станция мелкого заложения с одним подземным вестибюлем и выходом на улицу Миклухо-Маклая, к городской застройке и наземным остановкам.

Недалеко от станции находится ряд столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции студенты смогут добираться до места назначения без нужды в наземном транспорте, также добавил Бочкарев.

Недавно заммэра рассказал, что на магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе началось проектирование участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

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