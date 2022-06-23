Дорожный ремонт на проспекте Мира завершили

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, метро Проспект Мира Карта всех событий

На проспекте Мира завершили ремонт дорожного покрытия. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Известно, что всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта, 85 тысяч квадратных метров на участке дороги от Садового до Третьего транспортного кольца в обе стороны и 66 тысяч квадратных метров на дублерах проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара в обоих направлениях.

Также службы Москвы отремонтировали и заменили 3 тысячи погонных метров бордюрного камня и две тысячи квадратных метров тротуаров, сообщает горхозяйство в своем Telegram-канале.

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В свою очередь на Русаковской эстакаде Третьего транспортного кольца (ТТК) установили шумозащитный экран. Звукозащитные ограждения установили с обеих сторон эстакады. Протяженность экрана с внешней стороны составляет 546 метров, с внутренней — 516 метров.

В верхней части защиты сделали прозрачные «окошки» для улучшения внешнего вида конструкции.

Высота экрана составляет четыре метра. Перед определением высоты специалисты провели анализ шумового воздействия.