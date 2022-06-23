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Депутат ГД Журавлев прокомментировал аварию на Кутузовском проспекте

Елена Самойлова
Происшествия
Депутат ГД Журавлев прокомментировал аварию на Кутузовском проспекте
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев прокомментировал ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале в четверг, 23 мюня.

— Всем, кто переживает, — да, попал в небольшую аварию на Кутузовском проспекте, когда вечером ехал с работы, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что инцидент произошел из-за отсутствия части асфальта на дороге. По словам Журавлева, предупреждающего знака при этом не было.

Видео: Telegram / Депутат Алексей Журавлев

— За рулем мотоцикла давно, за плечами уже не одна сотня тысяч километров, но тут сыграл свою роль резкий, почти в 10 сантиметров, перепад в уровне дорожного покрытия, — резюмировал Журавлев, отметив, что уже в понедельник планирует вернуться к работе.

Об аварии стало известно утром 23 июня. Журавлев не справился с управлением мотоциклом и перевернулся на Кутузовском проспекте.

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