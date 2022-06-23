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Терапевт назвала явные и косвенные признаки инфаркта

Антон Махов
Общество
Терапевт назвала явные и косвенные признаки инфаркта
Фото: Depositphotos

Зубная боль и дискомфорт в животе могут быть признаками инфаркта. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Может болеть зуб в нижней челюсти слева, как правило, но может и справа. Это интенсивная боль без видимых причин. Если болит зуб, а врач не находит больного зуба, надо срочно сделать ЭКГ, — пояснила врач.

Также эксперт подчеркнула, что риск инфаркта возрастает при коронавирусе в восемь раз, а при гриппе он возможен по причине влияния болезни на кровообращение, передает Пятый канал.

До этого кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, на какие симптомы, говорящие о проблемах в работе сердца, нужно обратить внимание. По словам специалиста, обычно болезни сердца проявляются болями в области органа или за грудиной, чаще говорят о центре грудной клетки.

Но есть и другие симптомы, указывающие на проблему. В их числе нехватка воздуха при ходьбе, сухой кашель или подкашливание, быстрая утомляемость и слабость, отеки на ногах, головокружение и обмороки.

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