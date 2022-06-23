Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля закроют для посетителей 25 июня

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 9 Карта всех событий

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 25 июня в связи с церемонией вручения дипломов выпускникам академий гражданской защиты МЧС, а также Государственной противопожарной службы МЧС. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО в четверг, 23 июня.

— Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня 2022 года осуществляться не будет, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что движение на ряде участков около Университетской площади перекроют с ночи 25 июня до вечера 26 июня из-за полумарафона. Так, нельзя будет проехать в районе пересечения площади с улицей Косыгина в период с 12:00 25 июня до 20:00 26 июня.

Также с 07:00 до 20:00 26 июня движение ограничат от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Отмечается, что на участках перекрытий будет действовать запрет парковочного пространства. Он начнет действовать 25 июня с 00:01 и до окончания мероприятия.