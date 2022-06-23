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Эксперт назвал три специи для облегчения симптомов артрита и боли в суставах

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперт назвал три специи для облегчения симптомов артрита и боли в суставах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Исследования ученых свидетельствуют, что имбирь может помочь избавиться от симптомов артрита.

— Специи могут быть отличным противовоспалительным источником — чем больше противовоспалительных продуктов и специй в рационе, тем эффективнее подавляется хроническое воспаление. Именно из-за его обострений у людей с артритом воспаляются и болят суставы, другие части тела. Определенные специи вполне способны блокировать дальнейшее развитие воспаления, — пояснили специалисты.

Фонд артрита утверждает, что пряный корень содержит такие химические вещества, как гингерол и шогаол. Они обладают способностью блокировать пути воспаления в организме.

Далее идет корица — коричный альдегид и коричная кислота, содержащиеся в ней, обладают антиоксидантными свойствами. Они помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами.

Сюда относится и куркума, активным химическим веществом в корне которой является куркумин. Он способен блокировать воспалительные цитокины и ферменты в двух воспалительных путях, передает «МедикФорум».

До этого эксперт рассказал, о каких проблемах может предупреждать нарушение формы или внешнего вида пальцев рук и ног, а также ногтевой пластины.

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