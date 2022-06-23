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Центральный военный оркестр выступит на Манежной площади Москвы

Эвелина Василькова
Общество
Центральный военный оркестр выступит на Манежной площади Москвы
Фото: Пресс-служба мероприятия

25 июня в рамках программы «Военные оркестры в парках» Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации представит концертную программу на Манежной площади в Москве перед памятником маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Организаторами мероприятия выступают Дирекция Международного военно–музыкального фестиваля «Спасская башня».

Центральный военный оркестр Минобороны России является ведущим творческим коллективом Вооружённых Сил Российской Федерации и одним из самых известных оркестров мира.

В субботнее мероприятие на Манежной площади музыканты под управлением военного дирижёра подполковника Константина Петровича включили разного рода произведения. Жители и гости столицы смогут насладиться как русской, так и зарубежной классикой, а также музыкой современных композиторов в исполнении прославленного коллектива.

Уже шестой год программа «Военные оркестры в парках» предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно–оркестровых и творческих коллективов на Фестивале «Спасская башня».

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