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Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли устроить теракт в Харькове

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли устроить теракт в Харькове
Фото: Pixabay

Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова, пытавшегося организовать теракт против мирных жителей в Харькове, шантажировали его и вынуждали организовывать диверсии. Об этом вы пятницу, 24 июня, рассказала жена Колесова Татьяна.

По ее словам, кураторы шантажировали Колесова компроматом о старом уголовном деле и заставляли сообщать им актуальную информацию о положении в городе. Колесова заявила, что спустя какое-то время ее муж решил рассказать им, что в городе все налаживается после прихода войск РФ.

— Кураторов это очень злило, и они пообещали, что снимут сюжет о том, что в Херсоне убивают и насилуют, и это «вторая Буча». Потом он начал пить, практически каждый день, — передает слова женщины РИА Новости.

Колесов организовывал попытку теракта гостинице «Дилижанс», где жили беженцы. Привлеченные им силовики должны были расстрелять мирных жителей, чтобы позднее обвинить в этом Россию. Однако один из потенциальных исполнителей теракта был задержан, а сам Колесов сбежал.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) и обвинили в этом Россию. По его словам, сфабрикованные фотографии и видео уже распространены украинскими провокаторами в западных СМИ. Подобные фейки постоянно тиражируются Киевом с подачи стран Запада.

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