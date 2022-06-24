Чтобы избежать токсических веществ: диетолог рассказала, какие овощи полезнее варить

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Некоторые овощи следует отваривать, чтобы извлечь из них как можно больше пользы, но некоторые лучше употреблять в сыром виде. Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала, какие овощи лучше варить.

— Витамин А лучше усваивается из вареной моркови, чем из сырой, — рассказала она.

По словам диетолога, при тепловой обработке активизируется также антиоксидант ликопин, который содержится в помидорах и красном перце.

Кроме того, людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, лучше не употреблять репу и редьку из-за грубых пищевых волокон, входящих в состав этих корнеплодов. Однако в вареном виде волокна усваиваются гораздо легче.

Кроме того, среди овощей есть и такие, которые в сыром виде содержат токсичные вещества, например — брокколи и свекла. Их лучше отварить перед употреблением, иначе возникнет риск оказать на организм токсическое воздействие, передает слова Королевой РИА Новости.

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала летние продукты, из-за которых можно незаметно набрать вес. Так, арбуз обладает очень высоким гликемическим индексом. Глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках, если поедать арбуз в больших количествах и не прибегать к физическим упражнениям.