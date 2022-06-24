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Ученые назвали напиток, способный вызвать рак прямой кишки

Евгений Белоусов
Общество
Ученые назвали напиток, способный вызвать рак прямой кишки
Фото: pixabay.com/ru

Чрезмерное употребление напитков с добавлением сахара может увеличить риск развития рака прямой кишки. К такому выводу пришли эксперты Гарвардской школы общественного здоровья, проведя для этого исследование.

Изучив данные более 120 тысяч человек, исследователи параллели между частотой случаев этого вида онкологии и числу летальных исходов, а также употреблением больными продуктов с фруктозой и напитков с добавленным сахаром.

При частом употреблении сладких напитков в большом количестве, есть риск появления патологий в верхней и средней части прямой кишки. Наиболее высока вероятность их появления на более поздних стадиях болезни.

Однако эксперты отметили, что подобный риск существует только при частом употреблении сладких напитков в последние десять лет. Если человек любил побаловать себя газировкой в детстве, но сейчас уже давно от нее отвык — ему не о чем беспокоиться, следует из данных исследования.

Специалисты American Cancer Society (ACS) назвали пять предпосылок развития рака поджелудочной железы. Согласно данным ученых, большое влияние имеет генетика. Спровоцировать патологию способны мутации в шести генах. Кроме того, такое может произойти, даже если в семье больного раньше не было случаев рака поджелудочной железы.

Онкология газировка Ученые
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