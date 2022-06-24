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Диетолог Соломатина раскрыла главную опасность позднего ужина

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Соломатина раскрыла главную опасность позднего ужина
Фото: Pexels

Слишком поздний прием пищи способен привести к проблемам со сном и набору лишнего веса. При этом есть ряд продуктов, которые можно безбоязненно употреблять вечером. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как отметила эксперт, слишком плотный ужин поздно вечером может лишить человека здорового сна.

— Все зависит от того, какой ужин. Если он плотный, в его состав входит мясо, которое очень долго усваивается (баранина, говядина, свинина, что-то со сложным гарниром вроде жареной картошки), то работа желудочно-кишечного тракта будет мешать полноценному сну, — предупредила Соломатина.

Кроме того, из-за слишком плотного ужина организм человека не сможет выработать гормоны, которые в норме восстанавливают его ночью. В результате собьются многие процессы, подчеркнула эксперт.

Углеводы вечером также не стоит употреблять, чтобы избежать набора лишнего веса, рекомендовала собеседница «ВМ».

— Если съесть торт на ночь, каких-нибудь простых углеводов... Да любое что-то углеводистое, то это даст организму энергию. А энергии столько не нужно, потому что человек спит и излишки энергии будут перерабатываться в жир. Поэтому человек или не спит, или толстеет, — пояснила врач.

По словам эксперта, плотный ужин должен быть минимум за четыре часа до сна, а обычный — за три часа.

При этом, уточнила Соломатина, не все продукты нельзя есть на ночь.

— Можно выпить стакан кефира, йогурта, простокваши, съесть творог или два яичных белка. Кто-то может съесть вместе с желтком, кто не боится поправиться. Что-то легкое белковое, что легко усваивается, на ночь неплохо есть, потому что ночью вырабатывается соматотропный гормон, осуществляющий ремонт клеток. А белок является «строительным материалом». Нужно, чтобы белок быстро расщепился и пошел как «строительный материал», а не переваривался до утра. Поэтому можно не только творог или яичный белок, но и кусочек куриной грудки или нежирной рыбы в небольших количествах, — заключила специалист.

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