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Москвичам рассказали о выходных на площадках фестиваля «Модная столица»

Евгений Белоусов
Город
Москвичам рассказали о выходных на площадках фестиваля «Модная столица»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Матвеевская улица Карта всех событий

В рамках Московской недели моды в столице на выходных проходит фестиваль «Модная столица». Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на площади Революции посетители мастер-классов научатся делать выкройки для футболки, создадут капсульную коллекцию для куклы, коллаж с элементами вышивки и дизайнерские шляпы из крафтовой бумаги.

На Пушкинской площади в субботу в 19:00 пройдет концерт лауреата международных конкурсов Дмитрия Янковского, а на Чистопрудном бульваре в 13:30 и 17:00 расскажут о бисерной роскоши и бисерных платьях ар-деко.

На Матвеевской и Вешняковской улицах пройдут кулинарные занятия. На них посетителей научат готовить вкусные и полезные сырники из шелкового тофу, зеленый салат с зарядом витаминов и микроэлементов, пирожное корзиночки на овсянке с орехами, ягодами и шапочкой из кокосовых сливок и многое другое.

В сквере у Гольяновского пруда в воскресенье в 15:00 состоится концерт благотворительного фонда «Дальше», в котором примут участие финалисты телепроекта «Голос. Дети» и лауреаты «Детской Новой Волны».

На Ореховом бульваре в районе Зябликово будут рады видеть семьи с детьми, которые любят театр и волшебство. В субботу в 17:00 Театр «Парабазис» расскажет историю Дюймовочки, а в 18:00 сердца зрителей покорит в меру упитанный Карлсон — кукольный спектакль театра-студии «Белый шар».

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» давал москвичам возможность заглянуть в прошлое и стать участниками давних событий. Например, на Тверском бульваре для горожан организовали костюмированный бал Наташи Ростовой — культовой героини романа «Война и мир» Льва Толстого.

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