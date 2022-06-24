Рафик Загрутдинов: Три школы по реновации в Северном Измайлове начнут проектировать в этом году

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Три школы на более чем 1600 мест возведут в районе Северное Измайлово в микрорайонах 41–50 и 80 в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, достроить образовательные учреждения планируется до 2026 года.

— Сейчас в районе Северное Измайлово строительные работы идут на шести площадках, жилая площадь возводимых домов составит 134,3 тысячи квадратных метров. Еще четыре объекта — в проектировании, — отметил Загрутдинов.

До этого сообщалось, что в Дмитровском районе планируется ввести в эксплуатацию учебный корпус на 250 мест до конца 2022 года. В здании, общая площадь которого составит 5,7 тысячи квадратных метров, построят четыре этажа. В корпусе будут размещены учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, медицинский блок, информационный и технический центры, а также лабораторный практикум по химии и биологии.

Также стало известно, что школу и детский сад построят по реновации в Нижегородском районе. Отмечается, что школа предусмотрена на 600 мест, а детский сад с бассейном — на 275 мест.