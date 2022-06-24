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Специалисты роддомов повысят квалификацию по перинатологии в Кадровом центре Депздрава

Лейла Алиева
Город
Специалисты роддомов повысят квалификацию по перинатологии в Кадровом центре Депздрава
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные специалисты роддомов смогут пройти обучение в Кадровом центре городского департамента здравоохранения по повышению квалификации в области перинатологии. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что программа рассчитана на развитие навыков командной работы и междисциплинарного взаимодействия врачей трех специальностей: акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов.

— В процессе обучения используются высокотехнологичные симуляторы, которые помогают отработать самые разные клинические ситуации. Специалисты совершенствуют навыки оказания помощи пациентам не только по своему профилю, но и по смежным специальностям. Это обеспечивает быстрое и правильное принятие решений в ежедневной практике, — рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, обучение по данной программе стартовало полгода назад, и за это время его успешно завершили более 500 специалистов из столичных родильных домов и перинатальных центров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали о работе Кадрового центра Депздрава, где врачи общей практики проходят обучение по программе повышения квалификации.

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