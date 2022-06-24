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Собянин поделился фотографиями с акции «Лучи победы»

Евгений Белоусов
Город
Собянин поделился фотографиями с акции «Лучи победы»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

На Поклонной горе и возле Московского государственного университета (МГУ) проходит традиционная акция Лучи победы. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва вспоминает тех, кто отдал свои жизни за победу в Великой Отечественной войне. В эти минуты столичное небо озарили почти 600 световых и зенитных прожекторов? — рассказал он.

Собянин напомнил, что во время Великой отечественной войны лучи прожекторов предупреждали людей о приближающихся самолетах противника. Чтобы почтить память погибших на войне защитников Родины, в городе зажигаются такие прожекторы. Об этом мэр столицы написал в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в День памяти и скорби более десяти тысяч человек зажгли свечи памяти и возложили цветы в Музее Победы и его филиалах. В пресс-службе учреждения отметили, что в полночь 22 июня у стен Музея Победы стартовала Всероссийская акция «Свеча памяти». Так, в течение всего дня посетители могли зажечь свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной, а также возложить цветы в Зале памяти и скорби.

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