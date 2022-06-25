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Названы самые необычные привычки российских автомобилистов

Александр Афонин
Общество
Названы самые необычные привычки российских автомобилистов
Фото: Pixabay

Специалисты сервиса «СберАвто» провели исследование, в котором российские водители рассказали о своих необычных привычках. Результаты работы были опубликованы в субботу, 25 июня.

Всего в исследовании приняло участие около 1500 автовладельцев. Половина респондентов убирает тележки со стоянки после посещения торговых центров, чтобы не поцарапать другие машины. Около 42 процентов автомобилистов стараются парковаться на одном любимом месте. Более трети опрошенных признались, что любят разговаривать со своим автомобилем.

Кроме того, 11 процентов автомобилистов фотографируют красивые числа километража на приборной панели. Еще 11 процентов запоминают номера рядом стоящих автомобилей. По их словам, это необходимо на тот случай, если кто-то поцарапает машину. Также три процента респондентов стучат по капоту автомобиля перед поездкой, чтобы проверить наличие спрятавшихся животных, передает РИА Новости.

До этого автоюрист Алексей Аксенов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему стоит срочно оформить ОСАГО. По его словам, стоимость запчастей для автомобилей будет увеличиваться в связи со сложностями их доставки из-за рубежа. Следовательно, возрастут и цены на страховку машин.

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