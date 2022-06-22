Юрист Аксенов объяснил, почему стоит срочно оформить ОСАГО

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Стоимость запчастей для автомобилей будет увеличиваться в связи со сложностями их доставки из-за рубежа. Следовательно, возрастут и цены на полис ОСАГО, поэтому необходимо в ближайшее время застраховать свою гражданскую ответственность, чтобы избежать проблем в будущем. Об этом рассказал автоюрист Алексей Аксенов в беседе с «Вечерней Москвой».

22 июня стало известно, что Центробанк решил изменить тарифы на ОСАГО из-за существенного подорожания автомобильных запчастей. ЦБ предлагает расширить коридор базового тарифа для большинства категорий автовладельцев. Увеличить диапазон планируется на 26 процентов и вверх, и вниз. Для владельцев «легковушек» страховщики будут устанавливать стоимость «автогражданки» индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. У общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8 процента в обе стороны.

По словам Аксенова, сегодняшние тарифы «автогражданки» рассчитываются по очень сложной схеме. Но в связи с удорожанием некоторых запчастей, которые чаще всего бьются при авариях, Российский союз автостраховщиков может потребовать увеличения стоимости полиса ОСАГО:

— Нужно понимать, что вы страхуете свою гражданскую ответственность, по которой другой участник дорожного движения, в которого вы, условно говоря, врежетесь, будет получать компенсацию, покрытие и так далее. То есть если у вас недорогая страховка, то тяжело придется тому, кто пострадает от ваших действий.

Аксенов отметил, что в настоящее время непонятно, как будет рассчитываться компенсация за автомобиль, в который вы по каким-то причинам врежетесь:

— Конечно, разница есть, в кого вы въехали — в «Оку» или Volkswagen. Понятное дело, что для иномарки запчасти достать в нынешних условиях куда сложнее. Но из-за того что неясен сам механизм расчета «автогражданки» сейчас, РСА не нашло иного выхода, как просто увеличить цену для полиса ОСАГО, чтобы у пострадавшего хоть какая-то была возможность получить страховку. Именно сейчас стоит идти и страховаться, пока цены не подскочили сильно.

Эксперт подчеркнул, что в таких условиях виновный водитель при ДТП ничего по большому счету не теряет, а вот владелец иномарки с редкими запчастями может долго мучиться, если выяснится, что ваша «автогражданка» не способна покрыть убыток.

Аксенов напомнил, что виновный водитель при этом не получает никакой компенсации.