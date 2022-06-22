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ЦБ сообщил о планах повысить цены на ОСАГО из-за роста стоимости запчастей

Александр Афонин
Общество
ЦБ сообщил о планах повысить цены на ОСАГО из-за роста стоимости запчастей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Стоимость полиса ОСАГО может увеличиться из-за резкого роста цен на запчасти для автомобилей. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) России.

— Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26 процентов вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость корректировки тарифов вызвана расчетами актуальных данных цен на запчасти. По данным ЦБ, самые востребованные детали подорожали в среднем на 28,7 процента.

Повышение стоимости ОСАГО позволит страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей. Это будет реализовано за счет повышения стоимости страховки для неаккуратных автомобилистов, отметили в пресс-службе.

20 июня зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что таргетирование курса рубля несет риски для российской экономики и суверенитета проводимой РФ экономической политики. По его словам, фиксирование обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля.

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