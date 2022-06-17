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Как действовать, если страховая отказывает в выплате по ОСАГО

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как действовать, если страховая отказывает в выплате по ОСАГО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Если автовладелец невиновен в ДТП, страховая компания может попытаться пойти на хитрость, чтобы отказаться от выплаты. В этих случаях необходимо сначала составить письменную претензию, а если она не поможет, предпринимать более активные действия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

До внесения изменений, вступивших в законную силу в 2014 году, обращаться за выплатой надо было в страховую компанию виновника аварии. Теперь в некоторых случаях автовладельцы могут обращаться к своему страховщику. Возместить потерпевшей стороне ущерб обязан виновник ДТП. Наличие у него действительного полиса ОСАГО освобождает его (в некоторых случаях частично) от финансовых затрат. В случае отсутствия у виновника аварии страховки оплачивать счета потерпевшего ему придется самостоятельно. Если же он отказывается решать проблему мирным путем, взыскать средства с него можно через суд.

Также после внесения изменений законодательство в 2014 году появилось такое понятие, как прямое возмещение убытков. Если авария подходит под определенные условия, то пострадавшая сторона может обратиться с заявлением в свою страховую. Она возмещает убытки, а потом обращается к страховщику виновного для возврата затраченных средств.

По словам Воропаева, страховая компания обязана возместить ущерб при наличии повреждений автомобиля или вреда здоровью.

— Если человек является потерпевшим и не виноват в ДТП, он получает возмещение от страховой компании по ОСАГО по «железу» (то есть по транспортному средству). Если ему причинен вред здоровью и он также является невиновным, то и за вред здоровью тоже. Вред здоровью покрывается выплатами до полумиллиона в зависимости от того, какие повреждения получил гражданин, — пояснил юрист.

Чтобы заявить о своем праве на компенсацию, автовладелец должен прийти в свою страховую компанию и предоставить транспортное средство на осмотр, заметил специалист. После этого у страховой компании будет 20 дней на принятие решения.

Получить выплату по здоровью сложнее, заметил эксперт.

— Обычно в этом случае необходимо дождаться решения суда (как правило, вред здоровью — либо административное правонарушение, либо уголовное преступление). Дальше нужно заключение судмедэксперта, медицинские документы и т. д. Объем документов большой, поэтому длительность процесса растянута. Страховая компания переводит деньги в процентном соотношении до полумиллиона за каждое полученное в ДТП повреждение, — объяснил Воропаев.

Рассматривая заявления о возмещении повреждений автомобиля, в подавляющем большинстве случаев страховые компании настаивают на денежной выплате, а не на компенсации ремонта, подчеркнул эксперт. Денежная выплата выгоднее для страховых, так как рассчитывается с учетом износа, заметил собеседник «ВМ».

В некоторых случаях страховая компания может попытаться незаконно отказать в выплате, предупредил юрист. Причины могут быть откровенно абсурдными.

— Например, страховая может сослаться, что по документам ГИБДД вина второго участника не установлена. Как-то неграмотно оформлены документы, из чего не следует, что второй участник виноват. Может даже быть такой вариант: за определенные нарушения ПДД не выносятся постановления и назначается наказание в виде штрафа. Допустим, невиновный гражданин едет с тонировкой. Сотрудник ГИБДД выявил эти нарушения и вынес после ДТП штраф 500 рублей за тонировку. А виновник, к примеру, не включил поворотник — за это не предусмотрен штраф, и постановление не выносится. Вроде как обвинительный документ есть в отношении невиновного за тонировку и нет обвинительного документа в отношении виновного. Этим страховые могут воспользоваться, чтобы отказать в выплате, — рассказал специалист.

Законное право не платить пострадавшему есть, если у виновника аварии нет полиса или если он скрылся с места ДТП и его не нашла ГИБДД, подчеркнул эксперт. В этом случае потерпевшему необходимо подавать иск к виновнику для взыскания ущерба.

При обоюдной вине в ДТП и наличии у обоих участников полиса ОСАГО страховая компания выплачивает только 50 процентов ущерба, пояснил Воропаев.

Большие проблемы у пострадавшего могут возникнуть в случае оформления европротокола на бумаге, заметил эксперт.

— В бумажном европротоколе лимит возмещения — 100 тысяч рублей, многие об этом не знают и не могут адекватно оценить стоимость ремонта в момент ДТП. Их всеми правдами и неправдами второй участник или комиссар уговаривают на оформление бумажного европротокола, таким образом уменьшается ответственность страховой компании. Европротокол желательно оформлять в электронном виде через приложение, потому что там лимит ответственности повышается до тех же 400 тысяч рублей, действующих на сегодняшний день. Как показывает практика, граждане просто не знают, что и сколько стоит, но даже небольшая царапина может стоить сумасшедших денег, — подчеркнул юрист.

Если потерпевшему незаконно отказывают в выплате, гражданин должен подать претензию в страховую компанию, рекомендовал Воропаев. В случае отказа или игнорирования нужно обращаться к финансовому уполномоченному. Если и финансовый уполномоченный не соглашается с позицией гражданина, есть возможность обратиться в суд, заметил собеседник «ВМ».

Если автовладелец попал в ДТП по своей вине и помимо ОСАГО имеет полис КАСКО, он сможет претендовать на компенсацию ремонта своего авто, уточнил эксперт.

— По ОСАГО человек страхует свою ответственность: когда ты виновен, страховая платит невиновному. А по КАСКО человек страхует свой автомобиль, в этом случае водитель, виновный в ДТП, может претендовать на возмещение, — рассказал юрист.

В 2022 году получить выплату по КАСКО стало сложнее, подчеркнул специалист. Из-за подорожания машин и запчастей страховые компании регулярно стараются признавать незначительно поврежденные автомобили не подлежащими восстановлению, если стоимость ремонта превышает изначально прописанную в договоре. Владельцу авто выплачивают компенсацию по старой цене, а затем автомобиль продается дороже. Страховая компания получает дополнительный заработок, а клиент остается без машины, отметил эксперт.

Избежать такой проблемы можно только в случае, если человек не виноват в аварии, уточнил собеседник «ВМ».

— Если человек невиновен в ДТП, то он должен обратиться по ОСАГО, получить лимит ответственности (400 тысяч рублей), чтобы уменьшить так называемый тотал и чтобы страховая по КАСКО доплатила разницу. Пока выход один, но если человек виноват, то тут приходится спорить со страховой, что обычно не приводит к положительному решению, — заключил Воропаев.

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