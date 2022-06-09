«Услуга очень дорогая»: как быть при отказе в выдаче полиса ОСАГО

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Страховые компании не имеют права отказать в выдаче полиса ОСАГО. Если организация пытается нарушить это правило, клиенту стоит добиваться ее наказания. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам автоюриста Льва Воропаева, владельцам некоторых транспортных средств часто не хотят выдавать полисы ОСАГО.

— Страдают мотоциклисты, водители «газелей», небольших грузовиков, которые пытаются приобрести во многих регионах полис ОСАГО. Страховые поступают так в связи с тем, что это убыточные категории транспортных средств. По ним страховое возмещение значительно по сравнению с теми деньгами, которые они собирают. Поэтому они правдами и неправдами пытаются отказывать в продаже таких полисов, — отметил эксперт.

Как отметил адвокат Сергей Радько, страховые компании также не хотят сотрудничать с иногородними автовладельцами. Это связано с опасениями относительно того, по какой территории будет ездить человек и где в случае аварии придется возмещать ущерб.

Таксистов страховые компании тоже считают проблемными клиентами, подчеркнул Радько.

— Для такси услуга ОСАГО очень дорогая: для автомобилей уровня Hyundai Solaris или Volkswagen Polo (самых бюджетных моделей) цена полиса перевалила за 60 тысяч рублей. Считается, что этот транспорт постоянно находится на линии и им управляют люди, которые либо не имеют навыков, либо получали удостоверение в других странах. Поэтому аварийность такси выше, вероятность наступления страхового случая — тоже, все свои риски страховщики закладывают в стоимость полиса ОСАГО. При этом далеко не все из них продают полисы компаниям такси, — рассказал адвокат.

В некоторых регионах создаются проблемы при продаже полиса даже самым обычным автовладельцам, если страховая компания считает ОСАГО в целом убыточным видом страхования, предупредил Воропаев. Это связано с наметившимся ростом стоимости запчастей, уточнил юрист.

По словам Радько, в некоторых случаях (например, при оформлении страховки мотоциклистом) страховые компании могут блокировать заявку прямо на сайте.

— Можно попробовать сделать страховку в интернете через соответствующие ресурсы. Но там страховщики все продумали и, как правило, при попытке застраховать ответственность владельца мотоцикла часто возникает сбой, программа перекидывает с сайта на сайт. Поэтому не так уж просто этот полис ОСАГО купить, нужно пробовать разные сайты, — посоветовал адвокат.

Кроме того, увеличить шансы на успех можно, посетив офис страховой компании и потребовав заключить договор под угрозой крупного штрафа от Центробанка, рекомендовал Радько. Воропаев также отметил, что в страховую стоит прийти с диктофоном и камерой, зафиксировать факт отказа по надуманной причине, а затем сообщить в Центробанк. Штраф для компании составит до 50 тысяч рублей, подчеркнул специалист.

По словам Воропаева, рынок страхования в 2022 году сильно изменился из-за подорожания запчастей. Клиентам стало не только сложнее получить полис, но и доказать свое право на возмещение ущерба.

— Если страховые раньше неактивно отказывали в ремонте транспортных средств по ОСАГО, то сейчас они просто чуть ли не насильно заставляют граждан брать денежные средства, а не направлять транспорт на ремонт. Что, соответственно, уменьшает убытки страховых компаний примерно в два раза. Для клиентов это невыгодно. Подавляющее большинство граждан вынуждено согласиться с теми возмещениями, которые предлагает страховая компания, — пояснил юрист.

Как отметил Радько, страховщики будут пытаться экономить, перекладывая проблемы на потерпевших: в частности, склоняя к подписанию дополнительных соглашений. В этих соглашениях может быть прописано все что угодно: отказ от претензий, согласие на увеличение сроков и стоимости ремонта и т. д., предупредил эксперт.

Однако нельзя сказать, что страхование транспортных средств стало невыгодным, уверен эксперт.

— Мы сейчас наблюдаем дефицит запчастей и рост цен, и для страховщиков есть повод говорить об убыточности ОСАГО. Хотя, по их собственным данным, средний размер выплаты составляет около 75 тысяч рублей — это при стоимости полиса 10–12 тысяч. А если сравнить с давнишним размером выплаты по «железу» (выплачивается, если автомобиль не подлежит восстановлению — прим. «ВМ»), которая была 125 тысяч рублей, то только потом эта сумма увеличилась до 400 тысяч. То есть нынешний размер ущерба по ОСАГО вписывается даже в прежние лимиты. Тем не менее нам продолжают говорить о необходимости поднимать тарифы, увеличивать коэффициенты и давать большую свободу в ценообразовании, — отметил эксперт.

Воропаев отметил, что в июне планируется увеличить стоимость запчастей, которую должна выплачивать страховая, — это позволит облегчить жизнь гражданам. При этом, по прогнозам юриста, полной стабилизации рынка страхования можно ожидать не ранее 2023 года.