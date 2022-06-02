ДТП на скоростной трассе: что изменится для водителей в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве планируется проведение эксперимента, согласно которому автомобилисты смогут покидать место ДТП на скоростных дорогах. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем заключается эксперимент и как он может помочь снизить аварийность на дорогах.

Помогут камеры

Как отметил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков, эксперимент будет затрагивать скоростные дороги, в том числе МКАД. Водители смогут покидать проезжую часть, не оформляя происшествие на месте. Важное условие: в ДТП не должно быть пострадавших.

В дальнейшем разбирательство будет происходить при помощи записей с комплексов систем видеонаблюдения. На первом этапе будут задействованы камеры на МКАД, на втором — на вылетных магистралях. О точных сроках проведения эксперимента не сообщается.

Быков отметил, что в 2022 году в Москве произошло 114 наездов на стоящие транспортные средства, в результате чего погибли семь человек и еще 142 получили травмы. На МКАД за этот период произошло 199 аварией, из которых 22 процента составили наезды на неподвижные автомобили.

Повысит безопасность

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что подобный эксперимент поможет сделать скоростные дороги безопаснее.

— Несколько лет назад молодого актера ТНТ сбили в такой же ситуации. Он увидел аварию, вышел узнать, не нужна ли помощь, и его сбили насмерть. Эта инициатива и была придумана, чтобы людей не сбивали, потому что безопасность у нас всегда в приоритете. Чтобы эти две машины, которые столкнулись, не «собрали» третью и четвертую. Бывает, что у остановившейся машины сбивают зеркало. Зачастую от такого удара даже на скорости 60 километров в час можно получить перелом, — рассказал юрист.

Даже некрупные ДТП на скоростных дорогах также создают серьезные пробки, которые растягиваются на десятки километров, подчеркнул собеседник «ВМ».

При этом для реализации подобного подхода необходимо, чтобы столкнувшиеся автомобили зафиксировала камера, отметил специалист.

— Если факт ДТП попал в поле зрения камеры, в аварии не более двух машин и нет жертв, водители связываются с диспетчером по телефону 112, тот подтверждает, что ДТП попало в поле зрения камеры. Бывает такое, что камера не сработала, ее замел снег или голубь пролетел не вовремя. Если все хорошо, значит, граждане едут в ближайшее управление ГИБДД для получения материалов по этому делу, — пояснил Славнов.

Сейчас оставление места ДТП карается лишением прав на срок до полутора лет, предупредил автоюрист. При этом перемещение с одной полосы на другую также будет считаться нарушением, однако в этом случае автовладельцу только выпишут штраф. В этом случае страховая компания не может отказать в выплатах, в отличие от ситуации с оставлением места ДТП, уточнил собеседник «ВМ».

По мнению эксперта, со временем практику законного оставления места ДТП стоит распространить на всю Москву.