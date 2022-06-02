Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Права в смартфоне, резина и газовый баллон: какие изменения для водителей вступили в силу в июне 2022 года

Илья Ашуров
Общество
Права в смартфоне, резина и газовый баллон: какие изменения для водителей вступили в силу в июне 2022 года
Фото: Pexels

Нынешнее лето привнесет в жизнь автолюбителей много разных изменений. Часть из них призваны ужесточить правила дорожного движения и сделать обстановку на дорогах более безопасной, другие облегчат жизнь водителей. «Вечерняя Москва» собрала информацию об изменениях, которые вступили в силу с 1 июня 2022 года.

Документы на машину в смартфоне

Лето для водителей началось с приятного сюрприза — в App Store и Google Play появилось доработанное приложение «Госуслуги Авто». Теперь в него можно загружать все необходимые документы на машину, а также водительское удостоверение. С помощью сервиса водители могут предъявлять автоинспекторам электронное СТС, оформить ДТП по европротоколу онлайн, оплачивать штрафы и передавать право на управления машиной вписанному в ОСАГО человеку.

Таким образом, водители могут предъявлять электронные ОСАГО и СТС прямо с экранов своих смартфонов. Сотрудник ДПС проверит их подлинность с помощью специального планшета, который имеет доступ к базе данных.

Важно знать, что в 2022 году СТС в электронном виде пока только тестируется. Это означает, что сотрудник ДПС вправе попросить у водителя и бумажную версию документа.

Паспорт на газовый баллон

С 1 июня водители, которые управляют машинами на природном газе (метан или пропан-бутан), должны иметь специальный паспорт на баллон. Причем количество таких паспортов должно быть эквивалентно числу баллонов, в каждом документе прописывается серийный номер газового оборудования. При необходимости автоинспектор имеет право не только посмотреть паспорт на баллон, но и сверить серийный номер. Как выглядит форма такого паспорта, можно посмотреть здесь.

Запретная резина

С лета 2022 года расширен перечень неисправностей, наличие которых запрещает эксплуатацию автомобиля. Список пополнили два пункта: первый связан с шинами, второй — с ремнями безопасности.

Теперь водителей могут оштрафовать, если их автомобиль «обут» не по сезону или/и имеет слишком изношенную резину. Таким образом, ездящий летом на машине с ошипованными шинами водитель может получить штраф в 500 рублей. Также деньги в казну придется заплатить и тем, кто ездит с разными шинами на противоположенных осях машины.

Под запрет также попали ремни без автоматически затягивающей катушки. Последние десятилетия почти все производимые автомобили оснащаются ремнями с «правильной» катушкой. Однако если в вашем железном коне установлен иной тип ремней безопасности, вам придется его сменить их на возвратные.

Транспорт ПДД Автомобили
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте