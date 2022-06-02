Права в смартфоне, резина и газовый баллон: какие изменения для водителей вступили в силу в июне 2022 года

Фото: Pexels

Нынешнее лето привнесет в жизнь автолюбителей много разных изменений. Часть из них призваны ужесточить правила дорожного движения и сделать обстановку на дорогах более безопасной, другие облегчат жизнь водителей. «Вечерняя Москва» собрала информацию об изменениях, которые вступили в силу с 1 июня 2022 года.

Документы на машину в смартфоне

Лето для водителей началось с приятного сюрприза — в App Store и Google Play появилось доработанное приложение «Госуслуги Авто». Теперь в него можно загружать все необходимые документы на машину, а также водительское удостоверение. С помощью сервиса водители могут предъявлять автоинспекторам электронное СТС, оформить ДТП по европротоколу онлайн, оплачивать штрафы и передавать право на управления машиной вписанному в ОСАГО человеку.

Таким образом, водители могут предъявлять электронные ОСАГО и СТС прямо с экранов своих смартфонов. Сотрудник ДПС проверит их подлинность с помощью специального планшета, который имеет доступ к базе данных.

Важно знать, что в 2022 году СТС в электронном виде пока только тестируется. Это означает, что сотрудник ДПС вправе попросить у водителя и бумажную версию документа.

Паспорт на газовый баллон

С 1 июня водители, которые управляют машинами на природном газе (метан или пропан-бутан), должны иметь специальный паспорт на баллон. Причем количество таких паспортов должно быть эквивалентно числу баллонов, в каждом документе прописывается серийный номер газового оборудования. При необходимости автоинспектор имеет право не только посмотреть паспорт на баллон, но и сверить серийный номер. Как выглядит форма такого паспорта, можно посмотреть здесь.

Запретная резина

С лета 2022 года расширен перечень неисправностей, наличие которых запрещает эксплуатацию автомобиля. Список пополнили два пункта: первый связан с шинами, второй — с ремнями безопасности.

Теперь водителей могут оштрафовать, если их автомобиль «обут» не по сезону или/и имеет слишком изношенную резину. Таким образом, ездящий летом на машине с ошипованными шинами водитель может получить штраф в 500 рублей. Также деньги в казну придется заплатить и тем, кто ездит с разными шинами на противоположенных осях машины.

Под запрет также попали ремни без автоматически затягивающей катушки. Последние десятилетия почти все производимые автомобили оснащаются ремнями с «правильной» катушкой. Однако если в вашем железном коне установлен иной тип ремней безопасности, вам придется его сменить их на возвратные.