Три сценария возрождения: автоэксперты рассказали, каким может быть новый «Москвич»

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После ухода компании Renault из России на ее столичном заводе планируется возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». В беседе с «Вечерней Москвой» автоэксперты предположили, как эта идея может воплотиться в жизнь.

Первый вариант связан с компанией «КамАЗ», которая уже названа основным технологическим партнером завода «Москвич». В 2020 году производитель грузовиков представил опытный образец небольшого электрокара «Кама-1». Его планировали запустить в серийное производство в 2023–2024 годах. Как полагает автоэксперт Петр Баканов, новые «Москвичи» могут начать собирать именно на базе «Камы»:

— Это может быть машина на платформе электромобиля КамАЗ, но с покупным двигателем внутреннего сгорания. Впоследствии из нее действительно могут сделать электромобиль.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил «ВМ», что КамАЗ не имеет опыта создания легковых автомобилей. Эта компания, вероятнее всего, выступит в качестве партнера по производству комплектующих.

Моржаретто также обратил внимание на проблему локализации: далеко не все составные части автомобилей, которые использовались при производстве Renault на московском заводе, изготавливались в России:

— В целом производство Renault было хорошо локализовано. Однако некоторые агрегаты импортные. Например, моторы ввозили из Европы, а коробки передач — из Японии.

По мнению Баканова, недостающие комплектующие можно закупать у партнеров Renault в других странах, в том числе, в Турции. При наличии недостающих деталей новые машины теоретически можно собирать на платформе B0, под которую и заточен завод. Таким образом, возрожденный «Москвич» может представлять собой обновленные и модифицированные модели Renault — Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

— Это вполне логичный ход, — отмечает Баканов. — Изменятся логистические цепочки, что-то будет закупаться в других странах для того, чтобы и дальше производить автомобили, но под другим брендом.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что условием сделки с Renault является опцион на обратный выкуп доли в «Автовазе» в течение следующих шести лет. Таким образом французская компания сможет уйти от санкционного давления и сохранить свое производство в России.

Наконец, третий вариант «реинкарнации» «Москвича» может быть реализован при помощи китайских автопроизводителей, полагают опрошенные «ВМ» эксперты.

— Все условия сделки с Renault неизвестны, — подчеркивает Моржаретто. — Однако уход компании обычно влечет за собой и уход моделей, которые она выпускает. Могу допустить, что некоторое время на заводе в Москве будут собирать под российским брендом машины какой-нибудь китайской компании.

Как полагает Баканов, китайский производитель может организовать на заводе «отверточную сборку неполного цикла». В таком случае китайский «Москвич» может появиться уже в течение полугода.

Оба эксперта сошлись во мнении, что нахождение автомобильного завода в центре столицы — «экономический нонсенс». Из-за низкой рентабельности и удаленности от смежных производств в будущем завод могут преобразовать в технопарк, а само производство вывезти за город.