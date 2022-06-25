Новые тротуары и современное освещение появятся возле станции МЦД-4 Внуково

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Стартовали работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 Внуково в ТиНАО. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, в границы работ включены участок Внуковского шоссе между домами № 25–41 от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе, внутренний проезд к жилой застройке.

— Главная задача — сделать комфортный маршрут к новой станции. Проект благоустройства этой территории разрабатывался с учетом увеличения пассажирского и пешеходного потоков, — отметил Бирюков.

По его словам, специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, реконструируют существующую систему водостока, расширят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части, а также обустроят парковки. Кроме того, в районе новой станции сделают пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама зебра и пешеходы на ней были заметнее для водителей.

Также на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинский Затон» специалисты построят общественное пространство со спортивными и детскими площадками. Отмечается, что здесь появятся велосипедная дорожка, беговой маршрут и видовые площадки.