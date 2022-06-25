ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в районе Хорошево-Мневники

Фото: ЧСтные новости Москвы

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1075 Карта всех событий

В районе Хорошево-Мневники ликвидировали последствия столкновения автобуса с КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в субботу, 25 июня.

Инцидент произошел утром в субботу, 25 июня. В службу «112» Москвы поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Проектируемом проезде 1075. По предварительным данным, на участке автобус столкнулся с КамАЗом, нагруженным песком.

В результате столкновения грузовик перевернулся на бок. На место происшествия выехали сотрудники медицинских служб. Они осмотрели водителя грузовика, однако от госпитализации тот отказался. Уточняется, что в автобусе пассажиров не было.

Работы были завершены в 10:19. КамАЗ стабилизировали с помощью крана строительной компании, передает пресс-служба.

Накануне сообщалось, что автомобиль марки «Мерседес» врезался в стену здания и загорелся. В аварии погибли два человека. Кроме того, еще шесть человек пострадали при аварии. Уточняется, что все люди были пассажирами иномарки.