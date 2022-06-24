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Два человека погибли в загоревшемся автомобиле в центре Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Два человека погибли в загоревшемся автомобиле в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Карта всех событий

Автомобиль марки «Мерседес» врезался в стену здания и загорелся. В аварии погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 24 июня, сообщил ее источник в экстренных службах города.

По словам собеседника ВМ, в загоревшемся автомобиле без номеров были обнаружены сгоревшие тела двух человек. Кроме того, еще шесть человек пострадали при аварии. Уточняется, что все люди были пассажирами иномарки.

До этого, 19 июня, мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков.

После произошедшего водитель скрылся с места происшествия, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Позднее в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

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