Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Развилка Карта всех событий

Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По имеющейся информации, сегодня 11-летняя девочка, переходившая дорогу по пешеходному переходу в поселке Развилка Ленинского городского округа, погибла в результате наезда рейсового автобуса. В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая предупреждение детского травматизма, а также в сфере безопасности дорожного движения, — сказала правоохранитель.

Оперативники задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передает слова Волк «МВД Медиа».

При этом прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту данного ДТП. В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Красногорске и скрылся с места происшествия.