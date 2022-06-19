ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Антон Махов
Происшествия
Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Развилка Карта всех событий

Водитель автобуса в Подмосковье насмерть сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По имеющейся информации, сегодня 11-летняя девочка, переходившая дорогу по пешеходному переходу в поселке Развилка Ленинского городского округа, погибла в результате наезда рейсового автобуса. В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая предупреждение детского травматизма, а также в сфере безопасности дорожного движения, — сказала правоохранитель.

Оперативники задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передает слова Волк «МВД Медиа».

При этом прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту данного ДТП. В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Красногорске и скрылся с места происшествия.

Подмосковье ДТП МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте