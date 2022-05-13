Водитель Mercedes сбил насмерть человека в Красногорске и уехал с места ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Водитель насмерть сбил человека на пешеходном переходе в Красногорске и скрылся с места происшествия. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в четверг, 12 мая, около 10 часов вечера на 2-м километре автодороги Глухово – Николо-Урюпино в городском округе Красногорск. Водитель легкового автомобиля сбил мужчину 2000 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого мужчина с метра происшествия скрылся.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данным ТАСС ДТП было совершено на автомобиле Mercedes. После того как водитель сбил пешехода, он пересел на Porsche Carrera и уехал в сторону Москвы.

Днем ранее, легковой автомобиль влетел в отбойник на внешней стороне 86-го км МКАД. В результате ДТП пострадали три человека.