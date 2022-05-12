Три человека пострадали в ДТП в Москве
Россия, Москва, МКАД, 86-й километр, внешняя сторона Карта всех событий
Легковой автомобиль влетел в отбойник на внешней стороне 86-го км МКАД. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», авария произошла на МКАД рано утром. В результате ДТП пострадали три человека.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Еще одна авария произошла на Дубининской улице. Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются из-за ДТП на путях.