Три человека пострадали в ДТП в Москве

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Россия, Москва, МКАД, 86-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Легковой автомобиль влетел в отбойник на внешней стороне 86-го км МКАД. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», авария произошла на МКАД рано утром. В результате ДТП пострадали три человека.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще одна авария произошла на Дубининской улице. Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются из-за ДТП на путях.