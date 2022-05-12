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Три трамвайных маршрута задерживают из-за ДТП на Дубининской улице

Елена Самойлова
Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживают из-за ДТП на Дубининской улице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На Дубининской улице трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются из-за ДТП на путях. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла в районе остановки «Жуков проезд».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее дептранс оповестил об изменении разметки на 67-ми участках столичных дорог. Новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.

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