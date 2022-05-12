Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Разметка изменится на 67 участках столичных дорог

Анастасия Колоскова
Город
Разметка изменится на 67 участках столичных дорог
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

В этом году ЦОДД переразметит 67 участков дорог в Москве. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.

К примеру, на внешней стороне на улице Сущевский Вал от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.

Пятую полосу добавят на Автозаводском мосту, выезд на него будет совершаться с отдельной полосы, прикрытой островком безопасности. После этого движение по дороге станет свободнее на 20 процентов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать город удобнее для всех участников движения. Часто это можно сделать за счет переразметки. Таким образом получается запустить дополнительные полосы для городского и личного транспорта на разных магистралях, — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В апреле специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с обновлением дорожной разметки после зимы. Ее планируется нанести на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.

ЦОДД Максим Ликсутов новая разметка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте