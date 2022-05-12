Разметка изменится на 67 участках столичных дорог

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

В этом году ЦОДД переразметит 67 участков дорог в Москве. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.

К примеру, на внешней стороне на улице Сущевский Вал от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.

Пятую полосу добавят на Автозаводском мосту, выезд на него будет совершаться с отдельной полосы, прикрытой островком безопасности. После этого движение по дороге станет свободнее на 20 процентов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать город удобнее для всех участников движения. Часто это можно сделать за счет переразметки. Таким образом получается запустить дополнительные полосы для городского и личного транспорта на разных магистралях, — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В апреле специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с обновлением дорожной разметки после зимы. Ее планируется нанести на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.