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Столичные службы занялись обновлением дорожной разметки

Араз Салехов

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Столичные службы занялись обновлением дорожной разметки
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с обновлением дорожной разметки после зимы. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров, — отметил он.

Заммэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. По его словам, также произойдет обновление дорожной разметки на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров, говорится в релизе.

Также стало известно, что в субботу, 23 апреля, в Москве пройдет вторая в этом году промывка дорог с шампунем. Бирюков добавил, что все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством.

Помимо этого, специалисты завершили подготовку причалов и набережных Москвы к началу навигации. Рабочие заменили старые причальные отбойники, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений.

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