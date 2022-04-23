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Московские дороги во второй раз промоют шампунем после зимы

Александр Афонин

Город
Московские дороги во второй раз промоют шампунем после зимы
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В субботу, 23 апреля, в Москве пройдет вторая в этом году промывка дорог с шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — сказал представитель мэрии.

Бирюков добавил, что все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством. По завершении работ, как уточняется, будет осуществлена обычная мойка водой.

Отмечается, что в труднодоступных местах промывка будет выполняться вручную с помощью комплексных бригад работников коммунальных служб. Моющее средство совершенно безопасно, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве, заключил Бирюков.

18 апреля в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства сообщили о продолжении работ в рамках месячника по благоустройству. Так, в Москве полным ходом идет очистка и промывка тоннелей и мостов.

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