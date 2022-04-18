Столичные службы продолжают работы в рамках месячника по благоустройству

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Городские службы продолжают масштабные работы в рамках месячника по благоустройству. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— Прямо сейчас городские службы промывают после зимы Ярцевский тоннель и Нагатинский мост. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очищаем стены тоннеля, ограждения, парапеты, лестничные сходы моста, — говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что для промывки тоннелей используют тоннелемоечные машины со специальными щетками, а мостовые сооружения очищают вручную и промывают с помощью поливомоечных машин.

Помимо этого, стало известно, что городские службы подготовили коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, к открытию навигации.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в межнавигационный период — с ноября по апрель — удалось организовать работы, связанные с подготовкой коммунального флота к открытию речной навигации.

Также столичные службы проведут замену деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. По словам заммэра, деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов.