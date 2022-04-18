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Столичные службы подготовили коммунальный флот к открытию навигации

Араз Салехов

Город
Столичные службы подготовили коммунальный флот к открытию навигации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Городские службы подготовили коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, к открытию навигации. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Технические суда прошли межнавигационный ремонт и подтвердили полную готовность к работе. Буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда выйдут на акваторию 24 апреля. Они будут обеспечивать уборку мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков, — отметил он.

Заммэра добавил, что в межнавигационный период — с ноября по апрель — удалось организовать работы, связанные с подготовкой коммунального флота к открытию речной навигации, говорится в релизе.

В среду, 30 марта, стало известно о начале подготовки коммунального флота к открытию навигации. Петр Бирюков заявил, что в состав флота входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и другая техника, которая собирает мусор с водной поверхности и ликвидирует загрязнения.

Также заммэра рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к открытию пассажирской навигации набережные и причалы Северного речного вокзала.

По его словам, только в прошлом году Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров.

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