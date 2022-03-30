Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в Москве

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Коммунальный флот, который очищает воды Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию сезона навигации. Об этом в среду, 30 марта, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, в состав флота входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и другая техника, которая собирает мусор с водной поверхности и ликвидирует загрязнения.

Бирюков уточнил, что в настоящее время специалисты обследуют и ремонтируют технические двигатели, проверяют насосное оборудование и проводят другие работы по подготовке флота к сезону навигации.

Заммэра подытожил, что все мероприятия проводятся в соответствии с планом. Так, в начале апреля будет проведена проверка всех систем на воде.

Новый сезон летней пассажирской навигации по Москве-реке начнется 24 апреля 2022 года. До этого сообщалось, что специалисты начали готовить набережные Москвы к открытию навигации.

Сотрудники комплекса городского хозяйства начали финальный этап подготовки городских фонтанов к открытию сезона. Профилактические работы начались еще осенью, сразу после закрытия фонтанов на зимний период. В рамках первого этапа специалисты проверили подземные конструкции, отремонтировали коммуникации, провели диагностику гидравлики.