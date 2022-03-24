Московские набережные готовят к открытию навигации

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Специалисты начали готовить набережные Москвы к открытию навигации. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В общей сложности приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережные Северного речного вокзала, — уточнил он.

Подготовка набережных к новому сезону началась после установления в городе постоянной положительной дневной температуры. В рамках работ специалисты очистят гранитные парапеты, обновят сходы к воде, а также покрасят чугунные перильные ограждения. Подготовку набережных планируется завершить до конца апреля, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что около пяти тысяч объектов Москвы благоустроят до конца 2022 года. Так, рабочие приведут в порядок 2,5 тысячи дворовых территорий, 59 улиц, примерно 195 знаковых объектов, а также порядка 50 парковых территорий. Более того, ремонт коснется и набережных.