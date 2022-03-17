Около пяти тысяч объектов Москвы благоустроят до конца 2022 года

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Около пяти тысяч объектов Москвы благоустроят в этом году. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что из 5 тысяч объектов инфраструктуры — 2,5 тысячи дворовых территорий, 59 улиц, примерно 195 знаковых объектов, а также порядка 50 парковых территорий. Кроме того ремонт коснется и набережных. По словам Бирюкова, 200 километров прибрежных территорий суммарно отремонтируют в ближайшие пять лет. Он отметил, что на сегодняшний день уже приведены в порядок 55 километров.

— Мэром города принято серьезное решение в течение трех-четырех лет отремонтировать более 200 поликлиник. И дальше эта работа не остановится. Не только поликлиники, но и другие лечебные учреждения. В прошлом годы мы 32 поликлиник отремонтировали. Сократились сроки ремонта. Определен был единый стандарт. Логистика изменена, новейшее оборудование, никаких очередей, цифровые системы управления, — рассказал Петр Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он уточнил, что в прошлом году было отремонтировано пять медицинских корпусов для Боткинской больницы, пять корпусов паллиативной медицины.

— В 2022 году одновременно будем ремонтировать порядка ста поликлиник. А в целом до 2023 года 201 городская поликлиника будут приведены к этому стандарту, — сообщил заммэра.

Кроме того, по его словам, в 2021 году около 400 территорий школьных и дошкольных учреждений были приведены в порядок в соответствии со стандартом. В этом году благоустроят еще около 200 школьных зданий. Ремонт коснется школьных дворов, стадионов, игрового и спортивного оборудования, уличных тренажеров, освещения, систем видеонаблюдения.

— На данный момент проведены все торговые процедуры, чтобы после окончания учебного периода приступить к ремонту школьных территорий, — заключил заммэра.

До этого Петр Бирюков рассказал, что правительство Москвы стабильно и в рамках закона движется к улучшению экологической ситуации в городе, а также тщательно следит за окружающей средой в столице.