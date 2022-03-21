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Петр Бирюков: Московские фонтаны готовят к открытию сезона

Анастасия Колоскова

Город
Петр Бирюков: Московские фонтаны готовят к открытию сезона
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники Комплекса городского хозяйства начали финальный этап подготовки городских фонтанов к открытию сезона. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий, — рассказал заммэра.

Он отметил, что профилактические работы начались еще осенью, сразу после закрытия фонтанов на зимний период.

В рамках первого этапа специалисты проверили подземные конструкции, отремонтировали коммуникации, провели диагностику гидравлики, уточнил Бирюков.

Кроме того, он добавил, что были приведены в порядок фильтры, насосное оборудование, струеобразующие элементы, а также смонтированы щиты управления подсветки и систем безопасности.

Руководитель Комплекса городского хозяйства уточнил, что фонтаны расконсервируют в ближайшее время. Сотрудники снимут с них защитные конструкции, очистят от льда и снега, а также промоют при помощи высокого давления смесью воды и специального шампуня.

Петр Бирюков сообщил, что отдельные части фонтанов будут очищены с помощью пескоструйных аппаратов и покрашены. Также, если потребуется, будет проведен ремонт облицовки чаш и парапетов, отметил он.

— На заключительном этапе отрегулируем форсунки, проверим работу подсветки, — заключил заммэра.

До этого Бирюков рассказал, что специалисты начали готовить московские причалы к пассажирской навигации, которую планируется запустить в апреле.

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