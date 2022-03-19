Петр Бирюков: Столичные причалы начали готовить к открытию навигации
Специалисты начали готовить московские причалы к пассажирской навигации, которую планируется запустить в апреле. Об этом сообщил заместитель мэра города в правительстве Петр Бирюков.
По его словам, в рамках работ причалы будут очищены от осадков, а лестничные сходы будут тщательно промыты.
Позже специалисты займутся пескоструйной обработкой гранитных поверхностей и металлических ограждений.
По словам заммэра, при необходимости все гранитные и бетонные основания конструкций будут отремонтированы.
Для обеспечения безопасности пассажиров также планируется обновить разметку ограничительных линий и указателей.
— В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести объектов, — напомнил Бирюков.
Он объяснил, что такие работы были необходимы, так как дно реки загрязнилось мусором, что могло привести к проблемам в пассажирских перевозках.
До этого московские коммунальщики подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью. Всего подачу воды в городе осуществляют 15 водохранилищ. Ожидаемый приток талых вод в этом сезоне составит до 340 миллионов кубических метров. Свободная емкость водохранилищ сегодня достигает 407 миллионов кубических метров.