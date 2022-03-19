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Петр Бирюков: Столичные причалы начали готовить к открытию навигации

Полина Долганова

Город
Петр Бирюков: Столичные причалы начали готовить к открытию навигации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты начали готовить московские причалы к пассажирской навигации, которую планируется запустить в апреле. Об этом сообщил заместитель мэра города в правительстве Петр Бирюков.

По его словам, в рамках работ причалы будут очищены от осадков, а лестничные сходы будут тщательно промыты.

Позже специалисты займутся пескоструйной обработкой гранитных поверхностей и металлических ограждений.

По словам заммэра, при необходимости все гранитные и бетонные основания конструкций будут отремонтированы.

Для обеспечения безопасности пассажиров также планируется обновить разметку ограничительных линий и указателей.

— В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести объектов, — напомнил Бирюков.

Он объяснил, что такие работы были необходимы, так как дно реки загрязнилось мусором, что могло привести к проблемам в пассажирских перевозках.

До этого московские коммунальщики подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью. Всего подачу воды в городе осуществляют 15 водохранилищ. Ожидаемый приток талых вод в этом сезоне составит до 340 миллионов кубических метров. Свободная емкость водохранилищ сегодня достигает 407 миллионов кубических метров.

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