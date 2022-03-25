Новый сезон навигации по Москве-реке начнется 24 апреля

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Новый сезон летней пассажирской навигации по Москве-реке начнется 24 апреля 2022 года. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в управлении внутреннего водного транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

— В черте Москвы в соответствии с запланированными сроками (распоряжение Росморречфлота от 27 декабря 2021 года №АЛ-595-р) навигация открывается с 24 апреля, — передает слова ведомства агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты начали готовить набережные Москвы к открытию навигации.

Подготовка началась после установления в городе постоянной положительной дневной температуры. В рамках работ специалисты очистят гранитные парапеты, обновят сходы к воде, а также покрасят чугунные перильные ограждения. Подготовку набережных планируется завершить до конца апреля.

17 марта стало известно, что около пяти тысяч объектов Москвы благоустроят до конца 2022 года. Так, рабочие приведут в порядок 2,5 тысячи дворовых территорий, 59 улиц, примерно 195 знаковых объектов, а также порядка пятидесяти парковых территорий. Более того, ремонт коснется и набережных.